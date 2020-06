Čuli sce toto, hubári?

Keď otca, ako chlapca, za brieždenia zobudila vôňa slaninky a cibule, vedel, že sa ide na huby. Dedo mu pripravil kuchtením praženice voňavý budíček. Nuž, na Východe sa nejaký čas do lesa poránu nebude chodiť. A na huby už vôbec.

Zákaz vstupu do lesov v okolí 11 obcí na juhovýchod od Košíc platil už od marca. Veru tak, kvôli šíreniu Afrického moru ošípaných. V momente, keď sa začala utešená hubárska sezóna, sa však potvrdila choroba aj u uhynutého diviaka v Čermeli, teda na území mesta. Tým sa k okresom s potvrdeným výskytom AMO Trebišov, Michalovce, Košice-okolie pridali aj Košice. Dúfam, že tých zón na Slovensku nebude pribúdať

Treba povedať, že AMO nie je prenosná na človeka (ako sa píše aj v tomto infoletáku). Ale človek ju na podrážkach a kolesách bicykla môže zaniesť kade tade.

Pre chovateľov prasiatok to nie je dobrá správa. Čo z toho ale vyplýva pre hubárov a turistov? Podľa tohto článku zo 16. júna poľovníci vyzývajú, aby sa ľudia nepohybovali mimo vyznačených chodníkov. Zároveň prosia, aby ľudia počas brieždenia a západu slnka obmedzili pohyb v lese. Vstup do lesov nebude zakázaný, ani nebudú uzatvorené, ale bude zakázaný voľný pohyb a zároveň teda aj hubárčenie.

Veru. Ledva jednej pliage na malú chvíľu došiel dych, nastupuje druhá. Jedna nás zavrela doma a druhá nám zabráni v radosti z nazbieraných hríbov. Nie som si istý, či sa tá informácia dostala ku každému, ja som to musel nejaký čas vyhľadávať (vlastne som na to natrafil iba náhodou), preto píšem aj tento blog. Z článkov som neporozumel, či bol zákaz vydaný, alebo je iba pred oficiálnym vyhlásením. Pochopil som ale, že Štátna veterinárna a potravinová správa SR to pokladá za vážnu vec.

Tak len nech zasa zbytočne nešírime hnusné ochorenie, veď aj to prasa je len človek.

Ďalšie info:

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_AMO_SR.php

https://www.polovnickakomora.sk/sk/amo/aktualne-spravy-slovensko/1980-v-kosiciach-zasadala-expertna-skupina-k-amo-za-ucasti-ministra-micovskeho.html